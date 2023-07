Co potrafi rosyjski dron nowej generacji?

Według dostępnych informacji Rosja oficjalnie prowadzi testy dwóch prototypów Okhotnika. Projekt ma być rozwijany od 2011 roku, a oficjalnie do służby miał zostać wprowadzony w 2024 roku. S-70 Okhotnik jest ciężkim dronem rozpoznawczym i szturmowym. Kolejne prototypy miały być gotowe do prób w locie w 2022 i w 2023 roku. Niektórzy eksperci uważają, że Moskwa mogła już "strategicznie rozmieścić dwa drony do użytku operacyjnego".

Dron opiera się na schemacie tzw. latającego skrzydła i wykonany jest z materiałów kompozytowych w technologii stealth (obniżonej wykrywalności). Waży około 20 ton, a jego rozpiętość skrzydeł wynosi aż 20 m. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób sprzęt jest napędzany. Specjaliści spekulują, że zamontowany może być pojedynczy turbowentylator AL-31F lub jego ulepszona wersja stosowana w myśliwcach Su-35S.

S-70 Okhotnik ma latać z prędkością maksymalną wynoszącą około 1400 km/h, a jego zasięg ma wynosić 6000 km. Może osiągnąć pułap 10500 metrów. Wewnątrz sprzętu zamontowane są dwie specjalne komory przenoszące amunicję kierowaną i niekierowaną, m.in. pociski przeciwradiolokacyjne Ch-58USzK, bomby KAB-250 lub KAB-500M, pociski Ch-38M lub pociski Ch-35 Uran, czy pociski hipersoniczne Ch-47M2 Kindżał.

Według niektórych specjalistów dron jest w stanie działać wspólnie z myśliwcami Su-57 jako tzw. lojalny skrzydłowy. Jak wskazuje Bulgarianmilitary, Okhotnik może być dużym wyzwaniem zarówno dla Ukraińców, jak i zachodnich systemów obrony powietrznej. Rosyjski dron potencjalnie może w dyskretny sposób infiltrować przestrzeń za linią frontu, przeprowadzać samodzielne ataki rakietowe, czy przekazywać informacje kierujące rosyjską artylerię na poszczególne cele.