Ten kraj dalej robi interesy z Rosją. Dostał od niej samoloty

Nie od dziś wiadomo, że Moskwa i Teheran są ze sobą we względnie dobrych stosunkach biznesowych od wybuchu wojny. Oba kraje zbliżyły się do siebie po izolacji ze strony Zachodu, czerpiąc z tego korzyści. Chociażby Rosja otrzymała irańskie drony kamikadze, których używa do ataku na Ukrainę.

2 września irańska prorządowa irańska agencja informacyjna Tasnim poinformowała, że Iran dostał zaawansowane samoloty Jak-130, wyprodukowane w Rosji. Pokazano przy tym zdjęcia i filmy dwóch maszyn, które miały wejść w skład sił powietrznych Islamskiej Republiki Iranu. Same irańskie władze nie odniosły się do tych doniesień.

