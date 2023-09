Ukraińcy celują we własne helikoptery. Jest nagranie

Ćwiczenia na "żywym" śmigłowcu

Oczywiście to, co widzimy na nagraniu, to bardziej forma reprezentacji ćwiczeń na potrzeby nagrania. Prawdziwy trening jest na pewno prowadzony w szybszym tempie, gdzie próbuje się nauczyć żołnierza, że nie ma miejsca na błędy. Żaden rosyjski śmigłowiec czy samolot nie będzie taki łaskawy, aby tak łatwo "wystawić się" na ostrzał.

Reklama

Dlatego operatorzy takich wyrzutni przechodzą wielopoziomowy trening. To, co trzyma żołnierz na nagraniu to nie jest prawdziwy Stinger, a jego wersja szkoleniowa bez głowicy bojowej, za to z głowicą namierzającą. Dzięki temu można ćwiczyć namierzanie celu za pomocą sygnatury na podczerwień, ale nikt nie dostanie zawału, gdy rekrut się zapędzi i przez przypadek naciśnie spust.