To pierwszy taki okręt podwodny na świecie. Tworzą go Niemcy

IDAS (Interactive Defence and Attack System for Submarines) to system rakietowy dla okrętów podwodnych, który opracowano przed laty. Wygląda na to, że trafi do użytku. Jego dopasowanie do obecnych warunków zleciła Bundeswehra. Jeśli projekt uda się zrealizować, to niemieckie łodzie podwodne będą w stanie (podczas zanurzenia) niszczyć cele znajdujące się w powietrzu.

IDAS to specjalny system obronny dla okrętów podwodnych

IDAS nie jest nowym pomysłem. W rzeczywistości zaprojektowano go kilkanaście lat temu. Rozwiązanie przeszło nawet pomyślnie program testów na morzu. Mimo to nie doczekało się wdrożenia do okrętów podwodnych.

System zakłada umieszczenie na pokładzie specjalnych rakiet o szerokim zastosowaniu. Zaprojektowano go w taki sposób, aby mógł niszczyć nie tylko cele znajdujące się w powietrzu, ale także na lądzie czy pływające po wodzie. Pod warunkiem że znajdują się one w niedalekiej odległości – do 20 kilometrów.

Technologia została opracowana przez konsorcjum IDAS, które składa się z firmy Diehl Defence i grupy stoczniowej thyssenkrupp Marine Systems. System miał na celu zapewnić obronę poprzez atak. Stąd też pomysł na niszczenie wrogich maszyn znajdujących się w pobliżu okrętów podwodnych.

Niemcy chcą zbudować okręty podwodne z systemem IDAS

Rozwiązanie nie zostało zapomniane. Jego wdrożenie do okrętów podwodnych rozważa Bundeswehra. Dlatego Diehl Defence i grupie stoczniowej thyssenkrupp Marine Systems zlecono zadanie, którego celem jest przystosowanie IDAS do obecnie panujących warunków. Przede wszystkim z naciskiem na możliwość niszczenia celów powietrznych z wykorzystaniem rakiet, które będą wystrzeliwane z zanurzonych łodzi podwodnych.

Niemcy chcą w ten sposób stworzyć okręty, które będą w stanie bronić się przed wrogimi śmigłowcami, które będą chciały je zniszczyć. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to IDAS w nowej postaci może pojawić się w niemieckich łodziach podwodnych do lat 30. XX wieku. Pod uwagę bierze się pociski rakietowe o długości 2,8 m oraz średnicy od 0,18 do 0,24 m i mające składane skrzydła czy stery.

Jak to ma działać? Zanurzony pod wodą okręt wystrzeliwuje pocisk, który po chwili się wynurza i wznosi w powietrze. Następnie specjalny system wyszukuje i identyfikuje wrogą jednostkę. Potem dochodzi do ataku na cel.

Podobne rozwiązanie testowali kiedyś Brytyjczycy we współpracy z Izraelem. Mowa o telekierowanych rakietach Blowpipe w ramach programu SLAM (Submarine Launched Airflight Missile). Projekt jednak porzucono.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage — polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!