Tyle pocisków Putin dostał od sojuszników. Są konkretne liczby

Na początku miesiąca informowaliśmy, że chociaż Korea Północna jeszcze niedawno wypierała się współpracy z Rosją, zaprzeczając wysyłce wyposażenia i amunicji do Ukrainy, obecnie nie ukrywa już swojego porozumienia z Moskwą. Co więcej, Putin może liczyć nie tylko na pociski Hwasong KN-23 i pojazdy Bulsae, ale i wsparcie północnokoreańskich "oddziałów" w okupowanym obwodzie donieckim.

Z Iranem sytuacja wygląda podobnie, chociaż nie dojrzał on jeszcze do otwartej deklaracji wspierania oddziałów rosyjskich. Niemniej, ukraińskie miasta od dawna atakowane są przez drony Shahed-136 (zarówno dostarczane przez Teheran, jak i produkowane w Rosji na mocy umowy licencyjnej), a niedawne zdjęcia satelitarne i dane wywiadowcze wskazują na dostawy pocisków Fath-360.

Północnokoreańskie pociski KN-24 w Ukrainie

Za sprawą publikacji serwisu Apostrophe, który pozyskał swoje informacje od wywiadu wojskowego Ukrainy, poznaliśmy zaś konkretne liczby. I tak, od listopada 2023 roku Korea Północna dostarczyła Rosji ponad 100 pocisków balistycznych typu KN-23/24 i na dzień 16 września 2024 roku Rosjanie wystrzelili około 60 takich pocisków na terytorium Ukrainy, z czego ponad 10 między 31 lipca a 16 września.

Co najciekawsze, to pierwszy raz, kiedy słyszymy o potencjalnych dostawach KN-24. Wyjaśnijmy, że chodzi tu o taktyczny pocisk balistyczny, który zewnętrznie przypomina amerykański MGM-140 ATACMS i prawdopodobnie pełni podobną rolę we wsparciu operacji na polu bitwy. To jedna z nowszych północnokoreańskich konstrukcji, bo mowa o pocisku testowanym po raz pierwszy w 2019 roku. Mierzy on 7,2 m długości, 1,1 m średnicy i przenosi głowicę o masie 400-500 kg.