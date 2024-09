Cenny rosyjski dron spadł na magazyn w Rosji

To nie pierwszy tego typu wypadek, gdy rosyjski dron spada i niszczy rosyjski obiekt cywilny. Ostatnimi czasy dochodzi do takich wydarzeń coraz częściej, a to ze względu na problemy produkcyjne Rosjan. Z powodu sankcji, Kreml ma ograniczony dostęp do elektroniki. Prowadzi to do sytuacji, w których często ulega ona awarii i armia traci cenne maszyny.

Drony obserwacyjne warte są setki, a nawet miliony dolarów. W przypadku tego wypadku, bezzałogowiec był niezwykle cenny dla Rosjan. Mówi się, że dotychczas wyprodukowano 30 sztuk dronów Orion-E. Są one podobne do irańskich bezzałogowców Shahed-129 i jednocześnie odpowiednikiem amerykańskiego drona MQ-1 Predator.

Parametry techniczne bezzałogowego statku powietrznego Orion:

wymiary (długość, rozpiętość, wysokość): 8 m, 16,3 m, 3,2 m,

maksymalna masa startowa: 1000 kg,

ładowność normalna: 60 kg,

maksymalna ładowność bojowa: 200 kg,

zasięg: 250 km,

czas lotu: 24 godziny (z obciążeniem 60 kg),

moc silnika: 86 kW (115 KM)wysokość lotu: 7,5 km,

prędkość przelotowa: 120-200 km na godz.