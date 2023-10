Tym Izrael chce zaskoczyć Hamas. Niezwykły patent z Ukrainy

Siły Obronne Izraela postanowiły więc przygotować swoje maszyny na możliwą ofensywę w Strefie Gazy. Muszą się liczyć, że Hamas już udowodnił skutecznie korzysta z taktyki użycia małych dronów do ataków na czołgi. Tym samym środowisko walk z Ukrainy zainspirowało możliwe bitwy w Strefie Gazy, zanim jeszcze się rozpoczęły.

Izrael szykuje się do ataku na Strefę Gazy

W przypadku operacji lądowej Izraelczyków naturalne jest, że Palestyńczycy będą używać takich taktyk jak niewielkie drony z materiałem wybuchowym do obrony. Idealnie wpisuje się to w element walki partyzanckiej, na jakiej będą polegać, aby przeciwstawić się liczniejszej, lepiej wyszkolonej i wyposażonej armii Izraela.

Według The New York Times Izrael podczas operacji lądowej w północnej Strefie Gazy chce wykorzystać 10 tysięcy żołnierzy, czyli ułamek z ok. 360 tysięcy powołanych rezerwistów. Operacja może być bardzo kosztowna. Izraelczycy będą musieli walczyć z wrogiem, który zna każdy zakamarek swojego terenu, przygotował sieć specjalnych punktów obronnych np. podziemnych tuneli, a do obrony swojego domu podejdzie z fanatyczną wiarą.