Rosjanie w panice po ataku na Psków

Samoloty Ił-76 zaatakowane w bazie lotniczej to prawdziwe tytany rosyjskich sił powietrznych, który może przetransportować 140 żołnierzy. Z maksymalnym obciążeniem może lecieć na maksymalny dystans 3 650 kilometrów. To strategiczna maszyna, która obecnie służy Rosjanom do transportowania zapasów na front.

Samo lotnisko na Pskowie uważane jest jako jeden z ważniejszych punktów logistycznych rosyjskiej armii. Udany atak na ten obiekt to duży cios w Rosjan, także wizerunkowy. Wielu ekspertów uważa, że pozwolili na ten atak, skupiając się tylko na obronie Moskwy, gdzie urzędują kremlowscy dygnitarze.

Uderzenie na bazę lotniczą postawiło na nogi bazę w Pskowie. Wieczorem 31 sierpnia jej obrona powietrzna rozpoczęła kanonadę w kierunku niezidentyfikowanego celu. Pociski przecinały niebo, jednak nic nie zostało zestrzelone i trudno ocenić, aby leciały do jakiegokolwiek celu. Jak widać, psychoza wojenna mocno potrafi się udzielać Rosjanom.