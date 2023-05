Pamiętać należy, że jakakolwiek decyzja o przekazaniu militarnego sprzętu Ukrainie należy do rządu. Nie ma co jednak ukrywać, że publiczna wypowiedź tego kalibru może zostać odebrana jako zapowiedź faktycznych działań. Byłaby to dobra wiadomość dla Kijowa, który wobec chęci przeprowadzenia nowej ofensywy, miałby dużą korzyść z samolotów L-159.

Zdjęcie L-159 to pierwszy samolot bojowy, jaki Czechy skonstruowały po rozpadzie Czechosłowacji. Jego produkcja trwała od 1997 do 2003 roku ze wznowieniem na okres 2016-2017 / @djuric_zlatko / Twitter

L-159. Czeskie wsparcie powietrzne na sterydach

Aero L-159 ALCA to tak naprawdę cała seria wielozadaniowych samolotów czeskiej produkcji. Czesi zaprojektowali je jako maszyny zarówno do trenowania pilotów nowo zakupionych zachodnich samolotów jak F-16, ale także jako zastępstwo starszych radzieckich konstrukcji jak Mig-23 czy Su-25.

Zdjęcie L-159 powstał w dwóch konfiguracjach: jednoosobowej i dwuosobowej. W wariancie jednoosobowym znajduje się podstawowa wersja bojowa L-159A i eksportowa wersja L-159E dla amerykańskiej firmy Draken International. Wariant dwuosobowy przeznaczony jest głównie do trenowania pilotów i na jego podstawie stworzono wersje L-159B, L-159T1, która znajduje się także w irańskich siłach powietrznych oraz najnowszą wersję L-159T2

Podstawową wersją, która najprawdopodobniej trafiłaby do Ukrainy, jest L-159A. To jednoosobowa konstrukcja, przystosowana do zapewnienia bliskiego wsparcia naziemnego. Posiada siedem punktów mocowania do przenoszenia broni. Jak podaje portal Military Factory L-159A może przenosić aż 2340 kilogramów amunicji zewnętrznej.

Sam arsenał samolotu składa się z różnych rodzajów broni, tworząc ze stosunkowo niepozornej maszyny prawdziwą maszynę zagłady. Warto podkreślić, że taką samą rolę wsparcia naziemnego może pełnić dwuosobowa wersja L-159B.

Zdjęcie Na uzbrojenie L-159 mogą wejść zarówno aż trzy podwieszane platformy ZVI PL-20 Plamen gdzie każda ma dwa działka 20-mm, wyrzutnie rakiet LAU-5002, amerykańskie pociski powietrze-powietrze jak AIM-9 Sidewinder czy bomby jak Mark 82 i CBU-87 / Milan Nykodym / Wikipedia

Przy całym swoim uzbrojeniu L-159 to dość żwawy samolot. Napędza go amerykański silnik Honeywell F124-GA-100, zapewniając średnią prędkość ok. 930 km\h. Wraz z ładunkiem maszyna ma zasięg 535 kilometrów.

Charakterystyczny jest także projekt samej konstrukcji L-159 z nisko osadzonymi skrzydłami i mocno pochylonym dziobem. Zapewnia to pilotowi doskonały widok na przód i boki pozwalając łatwo wypatrzeć cele i uniknąć zagrożenia. W zachowaniu czujności pomaga także radar Grifo-L pozwalający L-159 na prowadzenie głębokiego rekonesansu.

Zdjęcie Mimo że L-159 ma już ponad 20 lat, dalej służy w czeskich siłach powietrznych. Czesi ciągle remontują i ulepszają te samoloty, aby zachować ich sprawność / Wikimedia

Możliwe wsparcie w ofensywie

L-159 nie jest najnowszym ani najlepszym zagranicznym samolotem, jaki Ukraina może dostać. Niemniej wobec aktualnej sytuacji na froncie jest jednym z lepszych forma wsparcia. Samoloty charakterystyką nie odbiegają od do tej pory wykorzystywanego sprzętu Ukraińców, a stanowią jego lepszą alternatywę.

Mogą chociażby uzupełniać samoloty szturmowe Su-25, najczęściej wykorzystywane do wykonania misji bliskiego wsparcia naziemnego. L-159 wykorzystując nowocześniejszą elektronikę, może pełnić lepiej niektóre rodzaje misji np. atakowanie w nocy czy podczas gorszej pogody.

Jak stwierdza więc prezydent Czech, L-159 może być niezwykle ważną pomocą w ofensywie, która wymagałaby silnej kooperacji lotnictwa i wojsk lądowych. Stanowiłyby element środkowo-europejskiej koalicji samolotów na ukraińskim niebie, obok polskich i słowackich myśliwców Mig-29.