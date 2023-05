W końcu dowiedzieliśmy się, ile samolotów MiG-29 dostarczyły Polskie Siły Powietrzne do Ukrainy. Okazuje się, że jest to już 10 maszyn. Polska może przekazać do końca roku jeszcze ok. 4 samoloty. Pierwsze polskie MiGi-29 pojawiły się u naszego wschodniego sąsiada w drugiej połowie marca, a kolejne w kwietniu bieżącego roku. Na dobry początek były to 4 maszyny.

— Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje myśliwce MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji. Ta pozostała część MiGów-29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych Siłach Powietrznych, jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć — powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN.

