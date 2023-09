Nietypowe zadanie, jakie wykonali Niemcy

Berlin traktuje to jako duże osiągnięcie, gdyż udało się wznowić i rozpędzić produkcję amunicji, po około 13 latach od wycofania wozów Gepard ze swojego arsenału. Poniekąd Rheinmetall zrobił coś, co rzadko udaje się zrobić na masową skalę.

Koncern musiał zbudować nową linię produkcyjną w swojej fabryce znajdującej się w Unterlüß i rozpocząć cały program badawczy, nad opracowaniem sposobu produkcji starej amunicji, do starych systemów, tylko że w nowy sposób. Wozy Gepard produkowano w latach 1973-1980 i nie istniały już narzędzia, którymi tworzono starą amunicję kalibru 35 mm.

Nowe partie musiały być wręcz identyczne, aby Gepardy w Ukrainie mogły je wystrzelić. Użyto części pocisków kalibru 35 mm, produkowanych do działek wozów bojowych. Po odpowiedniej modyfikacji stworzono pocisk, który w maju udało się wystrzelić z działka Geparda.



Zdjęcie W Europie produkcją amunicji 35 mm pasującą do dział Geparda zajmuje się szwajcarska firma Oerlikon Contraves Pyrotec. Rząd szwajcarski jednak nie pozwala na transport swojej broni do Ukrainy, nawet innym państwom. / Alan Wilson, CC BY-SA 2.0 / Wikimedia

Gepardy polują w Ukrainie na rosyjskie drony

Pierwsze Gepardy trafiły do Ukrainy w lipcu 2022 roku i od tamtego momentu są jednym z ważniejszych obrońców nieba na ukraińskim froncie. To wozy postawione na platformie czołgu Leopard 1 ze zmienioną wieżą, z dwoma działkami Oerlikon KDA L/R04 35/90 kalibru 35 mm. Ich łączna szybkostrzelność wynosi aż 1100 pocisków na minutę, choć żadna załoga nie wystrzeli takiej liczby w takim czasie. Gepard przenosi 620 pocisków.

Działka mogą podnosić się niemal do 90 stopni w pionie i współpracują one z radarem szukającym MPDR-12 o zasięgu 15 kilometrów oraz radarem śledzącym o takim samym zasięgu. Gdy wrogi samolot, helikopter dron czy pocisk zostanie wykryty, jest automatycznie śledzony w azymucie, elewacji i zasięgu. Znacząco ułatwia to celowanie.

Dzięki silnikowi diesla MTU MB Ca M500 o mocy 830 koni mechanicznych może rozpędzić się do 65 km\h co pozwala mu przemieścić się szybko podczas walki. Ukraińscy żołnierze chwalą je jako jedną z najlepszych broni do walki z chmarami rosyjskich dronów kamikadze. Szybkostrzelność i możliwość śledzenia celów sprawia, że gepardy mogą po prostu zestrzeliwać je jeden za drugim.