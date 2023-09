Ukraińcy dostaną czołgi, do których należy rekord Guinnessa

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił nową transzę pomocy militarnej dla Ukrainy. Tym razem będą to lekkie czołgi FV107 Scimitar produkowane przez spółkę joint venture brytyjskiego koncernu BAE Systems i niemieckiego Rheinmetall. Te pojazdy pancerne idealnie nadają się do misji rozpoznawczych realizowanych w przestrzeni miejskiej.

Ukraina ma otrzymać co najmniej 23 sztuki pojazdów FV107 Scimitar. Obecnie są one remontowane i przygotowywane specyfiki działań wojennych toczonych w Ukrainie. Nie można tutaj nie wspomnieć, że Siły Zbrojne Ukrainy będą miały do dyspozycji nową wersję FV107 Scimitar, a mianowicie oznaczoną symbolem Mk II. Jest to wersja zmodernizowana na bazie cennych doświadczeń pozyskanych w misjach w Iraku i Afganistanie.

