Moskwa bardzo mocno zainspirowała się projektami z Chin, USA czy Wielkiej Brytanii i zaprezentowała swój wynalazek. Mowa tutaj o karabinie laserowym, który został przedstawiony jako innowacyjne narzędzie do zwalczania dronów , ale i nie tylko.

Laserowy karabin opracowany przez rosyjskich inżynierów jest przeznaczony do niszczenia małych bezzałogowców typu FPV na odległość do 500 metrów. Broń ta wykorzystuje wysokoenergetyczny laser, jednak nie podano o jakiej mocy. Urządzenie jest w stanie precyzyjnie namierzyć i szybko zneutralizować cel. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, karabin jest lekki i mobilny, co pozwala na jego użycie w różnych warunkach operacyjnych.