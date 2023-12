Armia zapowiada ataki na Moskwę i rosyjskie lotniska

Przy okazji dronów kamikadze nie można nie wspomnieć, że armia Ukrainy pochwaliła się niedawno nowymi dronami, które mają kilkudziesięciu kilogramową głowicę bojową i zasięg blisko 900 kilometrów, a produkcja tylko jednej sztuki kosztuje śmieszne 15 tysięcy dolarów, czyli blisko 10 razy mniej, niż dronów, które wykorzystano w ostatnich miesiącach do ataku na Moskwę.

To pokazuje, jak niesamowicie szybko rozwijają się technologie dronowe w Ukrainie. Eksperci nie mają wątpliwości, że rok 2024 dla Rosji w Ukrainie może być niezwykle trudny. Jeśli nasi sąsiedzi utrzymają takie tempo zniszczenia rosyjskich samolotów i ciężkiego sprzętu, to armia Kremla może cofnąć się w swoim potencjale o kolejne wiele lat. Obecnie w kwestii czołgów jest to stan, jaki Rosja będzie musiała nadrabiać przez 15 lat.