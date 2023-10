Ukraińcy polują na Rosjan w Afryce? Niebywały film

Po co Ukraińcy mają walczyć w Afryce?

Jeżeli potwierdzą się doniesienia o przeprowadzeniu operacji w Sudanie przez ukraińskie wojska specjalne, będzie to ogromnie ważna wiadomość. Takie działania zbrojne na innym kontynencie wymagają niezwykłej koordynacji, zarządzania zasobami i wyszkolonych funkcjonariuszy. Udane operacje w Afryce mogą sprawić, że HUR będzie postrzegane jako jedna z najlepszych służb wywiadowczych na świecie.

Warto się jednak zastanowić, po co Ukraińcy mieliby wysyłać swoich żołnierzy sił specjalnych do Sudanu, gdy wyniszczająca wojna trwa w ich kraju. Możliwe, że wykonano to we współpracy z rządami zachodnimi np. USA, które w zamian za operacje mające pomóc w stabilizacji w regionie Afryki i walce z Grupą Wagnera, mogły zapewnić dodatkowe wsparcie dla Kijowa. To, że operacje miały być wymierzone w dawnych rzeźników Bachmutu, było wisienką na torcie.

Trwająca od kwietnia wojna w Sudanie jest dla Rosji szansą na zwiększenie swoich wpływów w Afryce m.in. właśnie poprzez działalność Grupy Wagnera. Wielu najemników miało znaleźć się w Sudanie po rozpoczęciu walk, wspierając bojówki Sił Szybkiego Reagowania, które mogą obalić rząd, zmieniając kurs państwa na prorosyjski. Zachód nie mógł na to pozwolić, więc nie wykluczone, że zwrócił się po pomoc do Ukraińców, pomagając im w przeprowadzeniu cichych operacji, wspierania sił rządowych Sudanu.