"Nikt takiej nie ma". Putin ogłasza udane testy Zwiastuna Burzy

Już kilka dni temu w sieci zaczęły się pojawiać informacje sugerujące, że Kreml może szykować się do testów "latającego Czarnobyla", czyli pocisku o napędzie jądrowym 9M730 Buriewiestnik (SSC-X-9 Skyfall), zdolnego do przenoszenia broni jądrowej po całej planecie. Zdjęcia satelitarne przedstawiały prace budowlane na Nowej Ziemi, czyli odległym archipelagu arktycznym, gdzie wcześniej przeprowadzano radzieckie testy nuklearne. I akurat tak temu trudno się dziwić, bo dotychczasowe testy Buriewiestnik skutkowały niepowodzeniami lub wręcz katastrofami.

Ostatni test zakończył się katastrofą

Według The New York Times wiemy o 13 przeprowadzonych przez Rosję w latach 2017-2019 testów tego pocisku, ale uważa się, że wszystkie zakończyły się niepowodzeniem, chociaż poczyniono pewne postępy. Jeden był dość obiecujący, kiedy to pocisk pozostawał w powietrzu 2 min i przeleciał 35 km, ale dla kontrastu ostatni z 2019 roku zakończył się tragedią. Na skutek eksplozji pocisku zginęło pięć osób, pracowników Rosyjskiego Federalnego Centrum Jądrowego w Sarowie oraz Rosatomu - podobno elita krajowego programu rozwoju broni jądrowej.

