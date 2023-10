Zmienili pickupa w zabójczą maszynę. Rosjanie przerażeni

Rakietowy pickup w akcji na Ukrainie

Co jeszcze niezwykłe w tym rozwiązaniu to fakt, że "Sivalka" wykorzystuje pociski rakietowe S-8KO, które normalnie są wystrzeliwane z helikoptera bojowego. Cała wyrzutnia to specjalnie przerobiona konstrukcja, pozwalająca prowadzić ogień z lądu. "Sivalka" może salwą, pokryć niewielki obszar.

Ukraińcy już od grudnia 2022 roku zaczęli używać tego rozwiązania na froncie, wstawiając wyrzutnię na wozach Humvee i właśnie pickupach. Pozwala to stworzyć tanią mobilną artylerię rakietową, która jest niezwykle użyteczna w walce. Świadczy o tym liczba filmów z frontu, które pokazują użycie takich konstrukcji.