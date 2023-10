Siły USA zestrzeliły drona NATO. Pierwszy taki przypadek

Jak donoszą amerykańskie media, dziś w rejonie północno-wschodniej Syrii siły powietrzne USA miały zestrzelić tureckiego drona. Został „uznany za zagrożenie” po zbliżeniu się do amerykańskich sił zbrojnych. To pierwszy incydent, gdzie USA zestrzeliły drona Turcji, należącej do NATO.

Zdjęcie Turecki dron został zestrzelony w Syrii przez amerykański myśliwiec F-16. Miał zbliżyć się do pozycji wojsk USA / Mustafa.KarabasTUSAS, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia