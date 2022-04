System zwalczania dronów

Na profilu sił zbrojnych na Telegramie opublikowano zdjęcie przedstawiającego naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy z ręcznym zestawem antydronowym EDM4S, dostarczonym przez litewską spółkę NT-Servise. Broń jest przeznaczona do zwalczania zdalnie sterowanych systemów lotniczych (Remotely Piloted Aircraft Systems, RPAS).

System ten wysyła impuls elektromagnetyczny, który umożliwia przechwycenie systemu sterującego drona. Zadaniem litewskich systemów jest ochrona ukraińskich obiektów publicznych i infrastruktury krytycznej, a także najważniejszych osób w państwie. System jest w pełni mobilny i wszystkie moduły są gotowe do użycia po uruchomieniu spustu "karabinu". Wystarczy nakierować broń na drona i nacisnąć przycisk spustu. Następnie dron albo ląduje albo wraca do miejsca, skąd został wystrzelony. Broń mogłaby być dostarczona już wcześniej, ale Berlin hamował dostawy uzbrojenia do zwalczania dronów. Pierwsze 10 z 20 zamówionych sztuk dotarła na Ukrainę z końcem grudnia. Broń używana jest również przez oddziały amerykańskie

Duża rola dronów

Drony odgrywają ogromną rolę w tej wojnie. Z jednej strony uczestniczą bezpośrednio w atakach na stanowiska wroga, ale również pełnią ważną rolę rozpoznawczą. Ukraińskie Siły Powietrzne pochwaliły się najnowszym sukcesem. Udało się im zestrzelić najnowszy rosyjski dron Orion. Tylko 6 sztuk tych maszyn jest obecnie używanych przez rosyjskie siły zbrojne. Do zestrzelenia wieku rosyjskich dronów miał się przysłużyć brytyjski system Martlet. EDM4S może okazać się cennym narzędziem w obronie Ukrainy eliminując wrogie drony.