Ukraińcy produkują je setkami. Rosjanie dają się oszukiwać jak dzieci

Jak dowiadujemy się z publikacji, rozpoczęli swoją działalność w lutym ubiegłego roku, kiedy wojska rosyjskie zbliżyły się do ich fabryki w środkowo-wschodniej Ukrainie. Nie mając żadnej broni do obrony przed wrogiem, połączyli materiały, które mieli pod ręką, w konstrukcje imitujące "oryginały" i metoda zadziałała.

Użyliśmy pudełek, plastiku i wszelkich dostępnych tutaj materiałów - nawet przedmiotów wyrzuconych do śmieci - które udało nam się znaleźć, aby wyprodukować broń-wabik. Mieli przewagę uzbrojenia, ale sprawiliśmy, że wyglądało to tak, że nasza armia jest duża i silna i że jesteśmy gotowi do walki. Zadziałało: Wystraszyliśmy ich komentuje w rozmowie z FT dyrektor przedsiębiorstwa Metinvest.

Śmieci chronią cenne wyposażenie i życie żołnierzy

W efekcie placówka rozszerzyła swoją działalność, z jednej strony ciągle pracuje nad nowymi wabikami, a z drugiej na bieżąco dostarcza je ukraińskim siłom zbrojnym. Jak podkreśla, to idealny sposób, by wydając ok. 1000 euro, zmusić wroga do zmarnowania broni wycenianej na ponad milion dolarów.



A miarą skuteczności tego rozwiązania jest fakt, jak szybko zostaje zniszczone - jeśli niemal natychmiast, pracownicy wiedzą, że wykonali dobrą robotę, oszukali Rosjan i ocalili życie swoich żołnierzy. A jeżeli wabiki stoją w polu zbyt długo, to znak, że czas zmienić i udoskonalić projekt.

Co warto podkreślić, siły zbrojne od dawna używają broni-wabików, aby przechytrzyć swoich przeciwników - wystarczy tylko przypomnieć nadmuchiwane czołgi podczas II wojny światowej i manekiny spadochronowe, które miały symulować inwazję powietrzno-desantową poprzedzającą D-Day. Niemniej współczesne systemy dużo trudniej oszukać, dlatego wabiki muszą być zdecydowanie bardziej realistyczne - wygląda jednak na to, że Ukraińcy znaleźli na to dobry patent.