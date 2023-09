Moment zniszczenia głównej siedziby Floty Czarnomorskiej. Jest nagranie

Zginął jej dowódca i dziesiątki ważnych osobistości

Prezydent Ukrainy jakiś czas temu ostrzegł Rosję, że jeśli nie przestanie atakować ukraińskich miast, do końca bieżącego roku przestanie istnieć Flota Czarnomorska. Jak widzimy, ukraińska armia znajduje się na najlepszej drodze do realizacji takiej wizji. Nie można nie wspomnieć, że kilka dni temu, SZU zniszczyły i uszkodziły co najmniej cztery rosyjskie okręty.

Dzisiejszy (22.09) atak na główną siedzibę rosyjskiej Floty Czarnomorskiej może mieć poważne konsekwencje dla rosyjskiego agresora. Analitycy sugerują, że straty wśród ważnych oficerów mogą doprowadzić do chaosu w zarządzaniu flotą, a to może pomóc zaowocować kolejnymi o wiele bardziej skutecznymi ukraińskimi atakami na kolejne rosyjskie okręty.