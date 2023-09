USA, Rosja i Chiny planują testy potężnej broni jądrowej

Rozbudowa poligonów jądrowych w USA, Rosji i Chinach

Jednak Rosja nie zaprzestała prac przy tej broni. Najnowsze zdjęcia satelitarne wskazują, że m.in. dlatego trwa rozbudowa rosyjskiego nuklearnego poligonu testowego na archipelagu Nowa Ziemia na Oceanie Arktycznym. — Moim zdaniem jest zupełnie oczywiste, że Kreml przygotowuje się do ewentualnej próby nuklearnej. Rosjanie mogą też jednak zrealizować wszystkie przygotowania do tego testu, lecz ostatecznie go nie przeprowadzić. W istocie zrobiliby to tylko dlatego, żeby przestraszyć Zachód — ocenił ekspert CNN i były oficer wywiadu amerykańskich sił powietrznych płk Cedric Leighton.

Mówi się również, że Kreml chciał uderzyć taktyczną bronią jądrową na Ukrainę, ale nie doszło do tego z inicjatywy przewodniczącego Xi, który stanowczo zakazał Putinowi takich działań. Takie przerażające plany Kremla miały sprawić, że również Stany Zjednoczone chcą powrócić do testów. Tutaj warto dodać, że ostatni miał miejsce w USA w 1998 roku, jeszcze za czasów rządów George'a W. Busha. W ocenie Jeffrey'a Lewisa, pracownika naukowego Middlebury Institute of International Studies w Monterey w Kalifornii, ewentualny powrót do testów jądrowych byłby najbardziej zasadny w przypadku Chin, które nie mają takiej wiedzy o tej technologii jak USA czy Rosja.