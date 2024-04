Ukraińcy przerobili samolot na dron kamikadze i wysłali do Rosji

Aeroprakt A-22 służy Ukrainie jako dron kamikadze

Jurij Jakowlew przyznał, że jak najbardziej jest możliwe, że Ukraińcy postanowili zmienić w drony kamikadze kilka sztuk z prawie 1600 samolotów wyprodukowanych przez Aeroprakt. Trzeba tutaj dodać, że firma blisko 100 maszyn sprzedała do Rosji. Eksperci ze świata lotnictwa informują, że przystosowanie tak małych samolotów do realizacji misji bezzałogowych jest dość łatwe, więc nie powinien dziwić fakt, że Ukraińcy to wykorzystali.

Czym jest rosyjska bomba FAB-100?

FAB-100 to radziecka bomba odłamkowo-burząca. Poprzez montaż spadochronu hamującego może być w warunkach polowych przekształcona w bombę hamowaną OFAB-100-120TU. Ma ona długość 1050 mm, średnicę 273 mm i waży 123 kilogramy, w tym sama głowica bojowa waży 42 kilogramy.