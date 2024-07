Ukraińcy testują przełomową broń pod nosem Rosji

Pod koniec maja najnowszy okręt ukraińskiej marynarki wypłynął w pełne morze na pierwsze testy. Nazwany od ukraińskiego bohatera narodowego, Hetman Iwan Mazepa jest korwetą klasy Ada, będący turecką konstrukcją. Jego budowa rozpoczęła się w 2021 roku przez stocznię RMK Marine w Stambule.

Ukraińska Marynarka Wojenna pokazała nagranie, gdzie możemy po raz pierwszy zobaczyć jej najnowszy okręt w ruchu. Testy mają miejsce u wybrzeży Turcji. Dzięki temu Rosjanie nie mają szans, aby zniszczyć okręt. De facto nowa broń ukraińskiej marynarki może pływać pod ich nosem.

Korweta Iwan Mazepa. Nowy okręt flagowy Ukraińców

Korweta Hetman Iwan Mazepa (F211) jako okręt klasy Ada ma 99,56 m długości i szerokość 14,40. Jego wyporność to 2300 ton. Układ napędowy składa się z jednej turbiny gazowej i dwóch silników diesla o łącznej mocy 31 640 kW, dystrybuowaną przez dwa wały napędowe. Dzięki temu korweta może rozpędzić się do prędkości 29 węzłów. Bez tankowania może przepłynąć 3500 mil morskich.

Otwartą kwestią pozostaje dokładne uzbrojenie korwety Iwan Mazepa. Na nagraniu widać, że posiada działo 76 mm OTO Melara, działa przeciwlotnicze 35 mm Aselsan Gokdeniz oraz autonomiczne stanowiska karabinów maszynowych 12,7 mm STAMP. Nieznana jest jeszcze dokładna konfiguracja uzbrojenia rakietowego i torped. Wiadomo, że klasycznie okręty klasy Ada mają wyrzutnie ośmiu pocisków przeciwokrętowych Harpoon i przeciwlotniczych MICA czy dwie torpedy MU90. Niemniej Ukraińcy mogli wybrać inną konfigurację.

Jeśli nowa ukraińska korweta przejęła wyposażenie elektroniczne okrętów klasy Ada, na swoim pokładzie ma m.in. system Aselsan ARES-2N do walki elektronicznej i zagłuszania czy radar SMART-S Mk2.

Zdjęcie Korweta Hetman Iwan Mazepa podczas uroczystości wodowania / @NEXTA / Twitter

Kiedy nowa korweta trafi w ręce Ukraińców

Korweta Hetman Iwan Mazepa będzie najnowocześniejszym okrętem flagowym Marynarki Wojennej Ukrainy. Dla Ukraińców jest symbolem przełomowej modernizacji swoich sił morskich, wcześniej opartej tylko na poradzieckich okrętach.

Według zapewnień ich głównodowodzącego, wiceadmirała Ołeksija Nejiżpapa, okręt wejdzie do służby jeszcze w tym roku. Nie jest to niemożliwe, jednak należy pamiętać, że obecne testy prowadzone są jeszcze przez tureckie przedsiębiorstwo. Dopiero po nich Ukraińcy będą mogli przejąć korwetę i zacząć własne państwowe testy, przed wprowadzeniem jej do służby.

Otwartym pytaniem pozostaje, czy Ukraińcy od razu będą chcieli rzucić ją do walki. Warto dodać, że w budowie jest jeszcze druga korweta klasy Ada dla Marynarki Wojennej Ukrainy. Ochrzczona została Pawło Skoropadski.