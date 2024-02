Walki o Wyspę Węży

Ostrzał z wyrzutni BM-27 Uragan był kluczowy w odbiciu Wyspy Wężowej. Gdy w kwietniu Ukraińcy zniszczyli krążownik Moskwa chroniący wyspę, stała się ona celem bombardowań. Rosjanie, którzy na Wyspie Węży zbudowali swoją bazę, stali się łatwym celem dla ognia pocisków artyleryjskich, rakiet i nalotów dronów.

Ostatecznie ze względu na straty i perspektywę trudności w utrzymaniu Wyspy Węży, Rosjanie wycofali się z niej 30 czerwca. Rosyjskie Ministerstwo obrony stwierdziło, że żołnierze już wypełnili swoje taktyczne zadanie i wykonują "gest dobrej woli" wobec Ukraińców. Nie przeszkodziło to jednak Rosjanom bombardować wyspy w ciągu kolejnego tygodnia po ucieczce.

Wyrzutnie BM-27 sieją strach na Ukrainie

Wykorzystany do wypędzenia z Wyspy Węży BM-27 Uragan to jeden najpotężniejszych systemów artylerii rakietowej, używany przez Ukraińców. To poradziecka konstrukcja, która do służby weszła w 1975 roku. Składa się z 16 5-metrowych, w których są pociski rakietowe kalibru 220 mm. Osadzone zostały na platformie ciężarówki ZIŁ-135ŁM.

BM-27 Uragan standardowo wystrzeliwuje salwę niekierowanych rakiet ze standardowym materiałem wybuchowym. Może także używać amunicji kasetowej z niewielkimi minami przeciwpiechotnymi lub przeciwpancernymi. W trakcie wojny Uragany były wykorzystywane przez Rosjan do ostrzałów ukraińskich miast i cywili.

Zdjęcie Wyrzutnia rakietowa BM-27 Uragan / Ministerstwo Obrony Ukrainy / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne wyrzutni BM-27 Uragan

Załoga: 4 osoby

Długość: 9,63 m

Szerokość: 2,8 m

Wysokość: 3,23 m

Masa bojowa: 20000 kg

Napęd: 2x silniki benzynowe ZIL-375

Prędkość maksymalna: 65 km/h

Zasięg jazdy: 500 km

Donośność wystrzeliwanych rakiet: 35 km