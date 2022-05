Po raz pierwszy na filmie zarejestrowano atak drona na pojedyńczego człowieka. Ukraińscy operatorzy drona najpierw uważnie obserwowali rosyjskiego żołnierza, który ukryty na terenie prywatnej posesji przygotowywał się do strzału pociskiem przeciwpancernym. Na filmie zarejestrowanym kamerą z drona widać, że mogła to być na przykład wyrzutnia rakiet przeciwpancernych RPG-29 "Wampir". Wskazuje na to sposób, w jaki Rosjanin trzyma broń.

Zdjęcie Rosyjski żołnierz nie spodziewał się ataku z powietrza / Twitter

Mijają kolejne sekundy, po czym rosyjski żołnierz decyduje się na strzał. Tego operatorowi drona było za wiele! Zwolnił zaczep granatu pod dronem i w kierunku Rosjanina wolnym lotem poszybował pocisk. W tej sytuacji trudno było o precyzję. Eksplozja nastąpiła kilka metrów od niego, ale atak i tak okazał się skuteczny. Siła eksplozji powaliła rosyjskiego żołnierza na ziemię, a granatnik wypadł mu z ręki. Zdjęcia żołnierza po ataku dronem ukazały się w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Siła eksplozji powaliła żołnierza na ziemię / Twitter

Nie wiadomo, w którym rejonie Ukrainy doszło do tej sytuacji ani jak zakończył się atak drona dla rosyjskiego żołnierza. Film wzbudził ogromne emocje wśród internautów. Część zarzucała operatorowi drona marnotrawstwo, gdyż drogi pocisk przeciwpancerny użył wobec jednego żołnierza. Inni jednak rozumieli emocjonalną reakcję po tym, kiedy w rękach rosyjskiego agresora zobaczył granatnik.



Internauci komentujący ten film byli zgodni w jednym punkcie - eksplozja pocisku przeciwpancernego w odległości zaledwie kilku metrów od żołnierza mogła okazać się bardzo niebezpieczna.



Bomba (z góry) ląduje około 6m od faceta (na dole). 550 g materiału wybuchowego w takiej odległości może popsuć cały dzień jeden z komentarzy do filmu z atakiem drona zamieszczonego na twitterze

Ukraińskie drony wygrywają wojnę w sieci

Media społecznościowe w czasie tej wojny należą do Ukraińców, a jego największymi bohaterami są drony bojowe. Najsłynniejszy to oczywiście Bayraktar TB2, ale oprócz niego do walki z wojskami Putina przystąpili także właściciele zwykłych dronów. Ukraińscy pasjonaci bezzałogowców niszczą z powietrza rosyjskie czołgi i transportery opancerzone. Ich drony mają podczepione na dole granaty przeciwpancerne, które uwalniane są na sygnał radiowy. Być może ten film to efekt ataku jednej z takich maszyn.