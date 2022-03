Rosja jeszcze w 2012 roku zadbała o modernizację łączności swojej armii. Wtedy zaadaptowano do wyposażenia jednostek radia Azart. Są one niezawodne ze względu na wbudowane szyfrowanie i działanie na wysokich częstotliwościach. Jak to jest możliwe, że posiadając taki sprzęt nadal Ukraińcom udaje się podsłuchiwać ich rozmowy i zakłócać najeźdźcom komunikację?

Jak się okazuje, 10 lat to za mało dla Rosjan, by w pełni wdrożyć nowe systemy łączności w całej armii. W związku z tym, żołnierze są zmuszeni nie tylko jeść mocno przeterminowane racje (niektóre paczki miały datę ważności do 2015 roku), lecz również korzystać z przestarzałych sposobów komunikacji. W związku z tym nawet jednostki wyposażone w bardziej nowoczesny sprzęt są zmuszone do korzystania z bardziej prymitywnych zamienników, by mieć kontakt z oddziałami, w których ekwipunku nie znalazły się radia Azart.

Według portalu The Economist, Ukraińcy są w stanie przechwytywać wiadomości przekazywane sobie między rosyjskimi jednostkami, gdyż używają oni nieszyfrowanych kanałów. W ten sposób mogą ich namierzać, podsłuchiwać i likwidować.

Co więcej, obrońcy nie przepuszczą okazji do upokorzenia wroga. Po sieci krążą różnego rodzaju nagrania, pokazujące zwykłych rolników, którzy traktorem kradną rosyjskie wozy opancerzone.



Tak samo dzieje się w przypadku przechwytywania rosyjskiej komunikacji, tu też nie zmarnowano okazji do żartów. Ukraińcy zaczęli puszczać heavy metalowe utwory na częstotliwościach, z których korzystają Rosjanie. Tym samem zakłócają cały ich przekaz.