Ukraińskie Siły Powietrzne opublikowały za pośrednictwem swojego konta MilitaryAviationInUa na TikToku i Twitterze pokrzepiający film. Ukazano na nim pilotów przemierzających wschodnie obszary kraju za sterami myśliwców Su-25. W trakcie akcji odpalono nawet rakiety S-8.

Świetne umiejętności ukraińskich pilotów w Su-25

Przeloty odbywały się na niskiej wysokości, by maszyny nie zostały wykryte za pomocą radarów przez siły rosyjskie i zniszczone. Przy okazji, możemy zobaczyć wyśmienite umiejętności ukraińskich pilotów. Chociaż na co dzień zasiadają za kokpitami już wysłużonych maszyn, to jednak potrafią oni zrobić z nich dobry użytek.

Siły Powietrzne niedawno wzbogaciły się o nowe maszyny, dzięki czemu piloci mogą nie tylko patrolować obszary leżące niedaleko okupowanych przez Rosjan, jak i podjąć ataki na pozycje wroga. Nagrania powstały za pomocą kilku kamerek GoPro.

Ukraińscy czołgiści ładują amunicję

Na drugim opublikowanym nagraniu możemy zobaczyć, jak uzupełnia się amunicję w ukraińskim czołgu. Trzeba przyznać, że nie jest to łatwe zadanie, a warunki panujące w maszynie są spartańskie. Niewiele lepsza jest obsługa całego sprzętu. Przy okazji można zobaczyć, ile pocisków mieści się w czołgu i jest też ujęcie na sam dopalacz wieży.

Ukraińska armia dotychczas wykorzystywała na froncie swoje czołgi T-64, T-72, T-80 i T-90. W użyciu są też czeskie T-72M1 oraz polskie T-72M1 i T-72M1R. Nie zabrakło też pojazdów zdobycznych takich jak: T-72 czy T-80 różnych wersji na potrzeby rosyjskiej armii.