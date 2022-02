Ukraiński browar produkuje koktajle Mołotowa

Mateusz Zajega Militaria

Kilka dni temu ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wezwało swoich obywateli do tworzenia koktajli Mołotowa, które mają pomóc w walca z rosyjskimi siłami zbrojnymi. Rezultaty tego obwieszczenia mogliśmy już zobaczyć następnego dnia, kiedy pierwsze wrogie transportery zostały zniszczone za pomocą tych wspomnianych prowizorycznych granatów zapalających. Co ciekawe, do ich produkcji dołączył się również pewien lwowski browar.

