Ukraiński dron znalazł pułapkę Rosjan. To stara sztuczka

Makiety i specjalne wabiki to jedna z najważniejszych broni wojny za naszą granicą. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy tworzą prawdziwe "armie duchów", które przypominając prawdziwy sprzęt, odciągają ogień od faktycznie realnych celów.

Dlatego dla zwiadowców, szczególnie korzystających z dronów, ważne jest nie tylko znajdowanie celów, lecz także ocena, czy w ogóle są prawdziwe. Jak to wygląda w praktyce, pokazał jeden z ukraińskich operatorów, który na froncie wypatrzył coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak rosyjskie czołgi T-72. Jednak okazały się one... dmuchanymi makietami.

