Rosyjskie siatki sposobem na ukraińskie drony

Widoczny rząd siatek przewieszonych nad jedną z ulic chroni przemierzające pojazdy. Wygląda to zaskakująco, a sam pomysł może wzbudzać śmiech, że Rosjanie pomylili wojnę z rybołówstwem. Jednak widok poniszczonych siatek może wskazywać, iż przynajmniej w części to rozwiązanie spełnia swoje zadanie, co nie jest niczym zaskakującym.

Takie siatki jako bariera antydronowa w miastach mają swoje plusy, np. nie można ich wykryć radarem. Jeżeli operator drona zdecydował się na szybki atak, bez wcześniejszego rekonesansu, natrafiając na siatki w locie, wpada w pułapkę. Jeżeli nie wpadł na którąś z siatek podczas podchodzenia do ataku, musi kluczyć między nimi, narażając się na wrogi ogień.



Jednak nie trzeba być specjalistą, aby zauważyć, że takich antydronowych siatek nie można traktować jako ostateczne rozwiązanie na drony... bo można je po prostu oblecieć. Jeśli atak przeprowadza doświadczony operator, takie siatki tylko go rozśmieszą. Nie wydłużą nawet lotu drona do celu.

Rosjanie już przynajmniej od zeszłego miesiąca stosują takie siatki, na co wskazuje jeden film, gdzie widać ich nieskuteczność. W zeszłym miesiącu Ukraińcom udało się dronem trafić rosyjski czołg T-80BW, którego załoganci mogli myśleć, że są bezpieczni za jedną z takich antydronowych barier.