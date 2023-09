Grad-K to kolejny rakietowy niszczyciel

Rosyjski Grad-K jest jednym z projektów zmodernizowania już przestarzałych wyrzutni rakietowych BM-21 Grad, których konstrukcja sięga lat 60. Niewielka liczba wyrzutni Grad-K wynika z faktu, że w momencie wprowadzenia do służby w 2012 Rosjanie szybko opracowali kolejne modernizacje starego systemu.

Grad-K podstawowo różni się od starego BM-21 platformą, gdzie ciężarówkę Ural-375D zastąpiono nowszą serii KamAZ-5350 z turbodoładowanym silnikiem diesla o mocy 260 KM. Może on rozpędzić pojazd do 80 km\h, zapewniając zasięg 800 kilometrów. Względem starego systemu Grad-K posiada także odnowioną zautomatyzowaną wyrzutnię niekierowanych rakiet kalibru 122 mm.

Trzyosobowa załoga może wystrzelić pociski zdalnie z kabiny, mając do dyspozycji systemy nawigacji i pozycjonowania ognia, pozwalające na dokładniejszy ostrzał o donośności do 40 kilometrów. Grad-K to potężna broń, która dzięki rakietom z ładunkiem odłamkowo-burzącym czy amunicji kasetowej służy do niszczenia skupisk wojsk i ufortyfikowanych pozycji. Warto wspomnieć, że Ukraińcy mierzą się z tymi wyrzutniami przynajmniej od 2015 roku, gdy Rosjanie zaczęli je używać podczas wojny w Donbasie.