Litwa zbroi się na potęgę w obawie przed Rosją

Wówczas MAGNI HTH 27.11 z dziecinną łatwością mogą przetransportować pojazdy piechoty w dowolne, ale bezpieczne miejsce, a także później rozlokować je w obiekcie serwisowym leżącym z dala od linii frontu. Ładowarki teleskopowe idealnie sprawdziłyby się również obecnie w Ukrainie.

W wielu miejscach frontu zalegają częściowo zniszczone wozy bojowe, które można ewakuować i naprawić czy przeznaczyć na części dla innych pojazdów. Obecnie w Ukrainie używane są do holowania inne ciężkie i bardzo drogie pojazdy, co często naraża je na ataki np. dronów kamikadze. Gdyby tę rolę przejęły maszyny MAGNI, w wielu przypadkach z pewnością udałoby się uniknąć większych strat w sprzęcie.

Wracając do Litwy, w ostatnich miesiącach tamtejsza armia zakupiła mnóstwo zaawansowanego sprzętu. Rząd zapowiedział, że chce wydawać na armię 3 procent PKB rocznie. Dodatkowo zapowiedziano stworzenie dywizji liczącej 10 do 15 tysięcy żołnierzy. W tym celu armia chce zakupić 54 czołgi. Czołgi te miałyby zostać wykorzystane do przekształcenia batalionu piechoty zmechanizowanej w batalion czołgów. Obecnie Litwa nie dysponuje bronią pancerną.