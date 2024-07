Nowy śmigłowiec zauważono w szeregach 76. Brygady Lotnictwa Armijnego, która należy do 76. Grupy Armii — największego chińskiego wojskowego związku taktycznego. Bazuje on w zachodnich Chinach. Wojska w tym regionie ukierunkowane są na chińsko-indyjski konflikt graniczny w Kaszmirze i Tybecie, który trwa od 1962 roku, a ostatnimi czasy stał się lepiej znany w internecie z uwagi na filmiki prezentujące żołnierzy obu stron w walce, która polegała na obrzucaniu się kamieniami i starciach na pięści oraz maczugi.

Z-20 bardzo przypomina amerykańskiego Blackhawka

Widoczny na zdjęciach chiński śmigłowiec to uzbrojony wariant maszyny Z-20 czasem nazywany Z-20W. Fotografie prezentują go wyposażonego w wysoko zamontowane krótkie skrzydła, z których każde posiada dwa pylony podskrzydłowe służące do podwieszania uzbrojenia. Obok wariantu szturmowego widoczny był także śmigłowiec w prawdopodobnie standardowej wersji wielozadaniowej pozbawiony dodatkowych skrzydeł.