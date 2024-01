Katastrofa bombowca B-1B Lancer

Oficjalny komunikat lotniska informuje, że do wypadku doszło o godz. 17:50 czasu lokalnego 4 stycznia (godz. 2:50 5 stycznia w Polsce) podczas podejścia bombowca B-1B Lancer do lądowania. Załoga maszyny składała się z czterech pilotów, którzy wykonywali misję treningową. Wszystkim udało się bezpiecznie katapultować. Nieznana jest dokładna skala uszkodzeń, ale prawdopodobne jest, że samolot został bezpowrotnie stracony.

Na miejscu katastrofy od razu wezwano załogi gaśnicze i ratownicze. Warunki pogodowe na terenie Ellsworth Air Force Base miały być bardzo złe z mgłą utrzymującą się do poranka. Aktualnie trwa ustalanie szczegółów zdarzenia.

Mimo że jeszcze nie znamy, co było przyczyną katastrofy, portal The War Zone zwrócił uwagę, że w poprzednich latach bombowce B-1B Lancer padały ofiarą awarii silników. Jedna z ostatnich miała miejsce 20 kwietnia 2022, gdy pęknięta część doprowadziła do spalenia napędu podczas napraw hydrauliki.

B-1B Lancer ma rekord przenoszonego ładunku

Bombowce B-1B Lancer weszły do służby w 1986 roku, jako samoloty szybkiego ataku na niższych wysokościach. W przypadku wojny z ZSRR miały dokonać niespodziewanego uderzenia na teren wroga, który nie byłby w stanie się obronić. B-1B Lancer może przenosić rekordowy ładunek uzbrojenia ze wszystkich bombowców w arsenale Stanów Zjednoczonych. Podczas pierwszych sześciu miesięcy operacji Enduring Freedom w Afganistanie osiem bombowców B-1B Lancer zrzuciło łącznie 40% całego ładunku sił powietrznych koalicji.

Samolot naturalnie zaprojektowano z myślą przenoszenia ładunków nuklearnych. Po zakończeniu Zimnej Wojny zaczęto jednak stopniowo wygaszać nuklearne możliwości B-1B Lancer. Od 2011 roku wszystkie bombowce są zmodyfikowane tak, że nie mogą przenosić broni atomowej. Po stopniowym wycofywaniu ze służby obecnie na służbie jest 45 maszyn, które mają zostać zastąpione przez najnowsze samoloty USA B-21 Raider.

Konstrukcja typu blended-wing, skrzydła o zmiennej geometrii i silniki turbowentylatorowe z dopalaniem zapewniają bombowcu B-1B Lancer duży zasięg, zaskakująco dobrą zwrotność i prędkość naddźwiękową. Sam samolot posiada także zdolności stealth, a jego radar z syntetyczną aparturą jest zdolny do śledzenia, namierzania i atakowania poruszających się pojazdów, a także do samodzielnego namierzania i śledzenia terenu. Stąd B-1B Lancer może być wykorzystywany do misji rekonesansu.

Zdjęcie Bombowiec strategiczny B-1B Lancer. / Tech. Sgt. Lee Schading / Wikimedia

Parametry bombowca B-1B Lancer

Podstawowe informacje:

Producent: Rockwell International Corporation (dziś część Boeinga)

Koszt: 317 mln za jeden samolot

Załoga: 4 (dowódca samolotu, drugi pilot i dwóch oficerów systemów bojowych)

Dane taktyczno-techniczne:

Długość: 44,5 m

Rozpiętość skrzydeł: (41,8 metra) wysunięte do przodu, (24,1 metra) odchylone do tyłu podczas lotu

Wysokość: 10,4 m

Maksymalna masa startowa: 216634 kg

Masa ładunku bojowego: 34019 kg

Mobilność:

Napęd: 4x silniki turbowentylatorowe General Electric F101-GE-102 z dopalaczem

Prędkość maksymalna: 1,2 Ma (1 482 km/h)

Zasięg: 12000 km

Pułap: 9144 m

Uzbrojenie:

Bomby: do 84 bomb ogólnego przeznaczenia Mk-82 lub 24 bomby Mk-84, do 30 bomb kasetowych CBU-87, -89, -97, -103, -104, -105, do 24 bomb kasetowych GBU-31, do GBU-38

Pociski: do 24 pocisków rakietowych powietrze-ziemia AGM-158A, do 15 pocisków laserowych powietrze-ziemia GBU-54

Miny: do 84 min morskich Mk-62, do lub 8 min morskich Mk-65 Quick Strike o masie 2000 funtów