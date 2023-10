Ważna decyzja Niemiec. Ich sprzęt będzie bombardował Strefę Gazy?

Niemieckie drony dla Izraela

Mowa tu o dwóch dronach Heron TP izraelskiej produkcji. Jak podało niemieckie ministerstwo obrony, obecnie dzierżawi od Izraela pięć takich maszyn. Znajdują się już w Izraelu, jednak są wykorzystywane przez niemieckich żołnierzy do ćwiczeń.

Heron TP to eksportowa nazwa dronów IAI Eitan izraelskiej produkcji. Służą do rekonesansu, ustalania pozycji ognia oraz jak wskazują izraelskie raporty także ataków za pomocą pocisków. To bezzałogowe maszyny kategorii MALE (medium-altitude, long endurance), o rozpiętości skrzydeł aż 26 metrów i mogące przenosić 2700 kilogramów ładunku.