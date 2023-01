WHO wzywa kraje UE do gromadzenia leków na „kryzysy nuklearne”

Rosja może niebawem użyć broni jądrowej w Ukrainie

Światowa Organizacja Zdrowia rozważa w swoich planach rozwoju wydarzeń kilka potencjalnych scenariuszy. Obejmują one zarówno awarie radiologiczne lub nuklearne w elektrowniach jądrowych, jak i celowe użycie materiałów promieniotwórczych w złych zamiarach.

Organizacja podkreśla, że takie sytuacje kryzysowe mogą skutkować narażeniem milionów ludzi na śmiertelne dawki promieniowania, ale wiele krajów nie jest na takie wydarzenia odpowiednio przygotowanych. Kreml od początku wojny w Ukrainie straszy UE i USA użyciem broni jądrowej, jeśli istnienie kraju będzie zagrożone. Analitycy uważają, że jeśli Rosja zacznie tracić obszary Donbasu lub Krymu, to może użyć broni masowego rażenia lub dokonać ataku terrorystycznego na ukraińskie elektrownie jądrowe, by doprowadzić do kryzysu.

