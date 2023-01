Oznacza to, że Stany Zjednoczone muszą w tym starciu polegać na technologii i wierzyć w "nową erę wojenną, w której integracja technologii, koncepcji, partnerów i systemów - bardziej niż sama wielkość floty - zadecyduje o zwycięstwie w konflikcie". Pytanie jednak, czy to wystarczy?



Eksperci mają wątpliwości, bo jak przekonuje cytowany już Sam Tangredi na łamach styczniowego numeru US Naval Institute’s Proceedings, jeśli mielibyśmy wyciągać lekcję z historii, to przewaga liczebna Chin prawdopodobnie doprowadzi do porażki Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych... w każdej wojnie. Przeanalizował on 28 wojen morskich, od czasów wojen grecko-perskich z 500 r. p.n.e. po niedawne konflikty i jak zapewnia były tylko trzy starcia, kiedy lepsza technologia pokonała liczebność.

Przywódcy amerykańscy muszą zadać sobie pytanie, do jakiego stopnia są gotowi postawić na technologiczną przewagę w tej walce. Nie twierdzę, że mniejsza, zaawansowana technologicznie flota nigdy nie byłaby w stanie pokonać znacznie większej floty, mówię tylko, że - z możliwym wyjątkiem trzech przypadków w ciągu ostatnich 1200 lat - żadna tego nie dokonała podsumowuje Sam Tangredi, ekspert US Naval War College.

Czy oznacza to, że jeśli dojdzie do konfliktu chińsko-amerykańskiego, Stany Zjednoczone są bez szans? Nie, szczególnie że z Państwa Środka regularnie docierają do nas informacje o pewnych problemach wynikających z tak błyskawicznej rozbudowy armii - z niedawnego oficjalnego raportu Chińskiej Armii Narodowo-Wyzwoleńczej dowiedzieliśmy się, że okręty może i są dostępne, ale brakuje wykwalifikowanych marynarzy. Zdaniem ekspertów marynarka wojenna USA musi jednak szybko zdać sobie sprawę, że najpewniej nie będzie w stanie dorównać Chinom pod względem liczby okrętów czy pocisków, szczególnie przy jednoczesnym dozbrajaniu Ukrainy i dopasować do tego swoją strategię.