Sokół ciągle strzeże Tatr

TOPR otrzymał od wojska bliźniaczy śmigłowiec W-3 Sokół, który jest znany ratownikom. To polska konstrukcja PZL Świdnik, produkowana od 1985. Jest pierwszym w historii śmigłowcem opracowanym i skonstruowanym w Polsce. To niezwykle uniwersalna maszyna, zdolna przenosić bardzo specjalistyczny sprzęt do misji wielu rodzajów i wykorzystywana przez różne organizacje od prywatnych właścicieli po komandosów GROM-u. Jako śmigłowiec średnich rozmiarów może zwinnie latać w trudnych warunkach np. górskich czy nad terenem miast. Pomimo swoich rozmiarów standardowo może przewozić aż 12 osób.

Parametry techniczne bazowej wersji śmigłowca W-3 Sokół:

Długość: 18,79 m

Szerokość wirnika: 15,40 m

Wysokość: 4,20 m

Maksymalna masa startowa: 6,4 t

Maksymalna masa ładunku podwieszonego: 2,1 t

Napęd: 2x silniki PZL-10W o łącznej mocy 1800 km, zespolone z przekładniami WR-3

Prędkość maksymalna: 260 km/h

Zasięg: 730 km