Zasilili ukraiński wywiad nowymi opancerzonymi łodziami CB90

Jak poinformowało Metinvest Steel Front, trzy egzemplarze łodzi szturmowych CB90 zostały przekazane ukraińskiemu wywiadowi. Ich zakup w całości sfinansowali darczyńcy, którzy wpłacili na ten cel 165 mln hrywien, czyli ponad 16 mln złotych. Co więcej, żołnierze zostali również przeszkoleni w zakresie prawidłowej obsługi i utrzymania tych jednostek, by w pełni wykorzystać ich możliwości.



Dostarczenie ich tutaj zajęło nam dużo czasu - około sześciu miesięcy - ale dzisiaj w końcu dojechały i chłopaki mogą wykonywać misje bojowe stwierdzili przedstawiciele Metinvest.

Stridsbåt 90 H(alv) albo CB90 to klasa szybkich wojskowych jednostek szturmowych używanych przez wojska kilku krajów (w tym Norwegii, Grecji, Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Malezji), ale pierwotnie opracowanych dla szwedzkiej marynarki wojennej przez Dockstavarvet. 90 w nazwie odnosi się do roku przyjęcia do służby, czyli 1990, a połowa (ang. half) oznacza, że łodzie mogą przewozić i rozmieścić pół w pełni wyposażonego plutonu piechoty desantowej, czyli 18 osób.

Co potrafi CB90?

CB90 to wyjątkowo szybka i zwinna łódź, która może wykonywać niezwykle ostre skręty przy dużej prędkości, zwalniać od prędkości maksymalnej do całkowitego zatrzymania na 2,5 długości łodzi oraz regulować zarówno kąt pochylenia, jak i przechylenia w trakcie podróży. Jej niewielka waga i małe zanurzenie pozwalają działać z prędkością do 74 km/h na płytkich wodach przybrzeżnych (dwa silniki wysokoprężne Scania DSI14 V8 Diesel o mocy 600 kW i dwa pędniki wodnoodrzutowe Kamewa FF).