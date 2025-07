Shandong wraz z towarzyszącą mu eskortą w postaci dwóch niszczycieli i fregaty wpłynął 3 czerwca do Hongkongu po przeprowadzeniu ćwiczeń na zachodnim Pacyfiku. Lotniskowiec zadokował w Victoria Harbour, gdzie spędzi pięć dni . Okręt jest otwarty dla zwiedzających.

Shandong jest drugim w historii chińskim lotniskowcem, który zadokował w porcie Hongkongu. Po raz pierwszy zrobił to w 2017 roku bliźniaczy okręt o nazwie Liaoning. Niemniej Shandong jest pierwszym w historii lotniskowcem na terenie Hongkongu, który został wybudowany w Chinach .

Shandong został wprowadzony do służby w 2019 roku po wybudowaniu w stoczni Dalian. Jego konstrukcja bazuje na lotniskowcu Liaoning, który jest tak naprawdę niedokończonym sowieckim okrętem projektu Admirał Kuzniecow, jaki został sprzedany Chinom po upadku ZSRR.

Shandong stanowi obecnie chlubę chińskiej marynarki wojennej. W kwietniu br. jednostka wzięła udział w ćwiczeniach testujących zdolność chińskiej marynarki wojennej do zablokowania Tajwanu . W tym samym miesiącu lotniskowiec miał także pływać blisko filipińsko-amerykańskich sił, trenujących u wybrzeży Filipin.

Ćwiczenia po których Shandong zawitał do Hongkongu, miały być pierwszymi, które odzwierciedlały intencje Pekinu w zakresie poprawy zdolności operacyjnych na odległych obszarach. Podczas nich tylko pomiędzy 17 a 19 czerwca załogi Shandonga oraz towarzyszącego mu Liaoninga przeprowadziły łącznie 290 procedur startu i lądowania samolotów .

Shandong ma około 315 metrów długości. Przy tonażu 70 tys. ton stanowi obecnie największy chiński okręt wojenny w służbie . Niedługo ma się to zmienić, gdyż testy na morzu przechodzi jego większy następca - lotniskowiec Fujian.

Shandong może przenosić do 30 statków powietrznych w tym 24 myśliwców J-15. Ma napęd konwencjonalny, wykorzystując cztery zespoły turbin parowych, mogących rozpędzić okręt do prędkości 57 km/h. Lotniskowiec może przebywać na morzu przez okres do 90 dni.