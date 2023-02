Zdjęcie dnia. Cień kultowego U-2 odbił się na chińskim balonie

Selfie samolotu U-2 Dragon Lady z chińskim balonem

Samoloty U-2 czasami wspierają floty samolotów i satelitów w misjach patrolowania granic Stanów Zjednoczonych. Tym razem sprawa była poważna. Na początku CIA nie wiedziało, z czym tak naprawdę ma do czynienia. Dlatego do misji rozpoznania wysłano zaawansowaną maszynę, która idealnie się do tego nadaje.

Samolot U-2 Dragon Lady (Smocza Dama) wykonał setki zdjęć chińskiego balonu. Na ich podstawie została podjęta decyzja o jego neutralizacji. Do gry wszedł wówczas myśliwiec F-22 Raptor, czyli samolot przewagi powietrznej. Chiński wynalazek natychmiast rozpadł się w locie i spadł do Oceanu Atlantyckiego, u wschodnich wybrzeży USA.