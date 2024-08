Co potrafi połączenie MT-LB i 9K55 Grad-1?

MT-LB to radziecki pływający transporter opancerzony skonstruowany w latach 60. XX wieku, produkowany na licencji również w Polsce w Hucie Stalowa Wola i w Bułgarii. Został skonstruowany jako ciągnik artyleryjski przeznaczony do holowania armaty przeciwpancernej T-12 kalibru 100 mm i przewożenia jej obsługi i amunicji, z czasem zaczęto wykorzystywać go także w roli transportera opancerzonego. Przez lata na podwoziu MT-LB zbudowano także szereg innych pojazdów, zarówno pomocniczych, jak i bojowych, wykorzystując jego dużą mobilność w trudnym terenie.

Wyposażony jest w 8-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 240 KM, który rozpędza pojazd do ponad 60 km/h. Ponadto może poruszać się także w wodzie z prędkością 4,5 km/h. Przy pełnym zbiorniku paliwa może pokonać około 500 km. Grubość pancerza wynosi od 3 do 10 mm, a cała maszyna może ważyć nawet prawie 12 000 kg. Sprzęt w założeniu może pokonywać przeszkody o szerokości do 2,4 m, wysokości 60 cm i nachyleniu 35 stopni.

9K55 Grad-1 to z kolei wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa z późnej ery zimnej wojny. Jest to lżejsza wersja BM-21 Grad przygotowanej dla radzieckiej piechoty morskiej - wykorzystuje pociski z serii 9M28 opracowane kilka lat wcześniej dla Grad-V. To krótsza i lżejsza seria rakiet artyleryjskich kal. 122 mm dostarczanych z różnymi głowicami bojowymi, ale najczęściej odłamkowo-burzącymi o zasięgu 15 km. Są one wystrzeliwane z 36-rurowej wyrzutni, wszystkie można wystrzelić w ciągu około 18 sekund.