Spis treści: 01 Zainfekowane aplikacje pobrane 3 miliony razy

02 Jak działa wirus Autolycos?

03 Pobrałeś te aplikacje? Szybko je usuń

Z założenia pobieranie aplikacji na Androida ze sklepu Google Play jest bezpieczne i wolne od złośliwego oprogramowania. Zwłaszcza w przypadku inicjatyw takich jak Play Protect, które sprawdza aplikacje i urządzenia pod kątem szkodliwego działania.

Mimo to, od czasu do czasu, wirus przedostaje się przez zaporę Google do telefonów użytkowników. Jeden z takich wirusów, Autolycos, był dołączany do popularnych aplikacji w Sklepie Play.

Autolycos został pobrany ponad 3 miliony razy. Szkodnik został odkryty przez badacza bezpieczeństwa Maxime Ingrao. Był obecny w co najmniej ośmiu aplikacjach, z których wszystkie zostały usunięte przez Google.

Najciekawsze jest to, że złośliwe aplikacje były promowane w mediach społecznościowych, gdzie docierają do użytkowników za pośrednictwem kampanii reklamowych, w większości na Facebooku. Użytkownicy byli zachęcani do pobierania aplikacji z motywami klawiatury, widgetami czy filtrami do zdjęć.

Kampanie reklamowe na Facebooku okazały się strzałem w dziesiątkę. Dwie zainfekowane aplikacje pobrano ponad 2 miliony razy. Złośliwe oprogramowanie generuje w tle niepożądane przez użytkownika działania - uruchamia adresy URL w zdalnej przeglądarce, a wynik zamiast do systemowego Webview, dołącza do żądań HTTP.

Takie działania są trudne do zauważania. Co grosza, dochodziło do uaktywnienia protokołu, który prosił użytkowników o pozwolenie na odczytanie wiadomości SMS. Zainfekowane aplikacje mogąc czytać wiadomości tekstowe, dają swobodę kradzieży jednorazowych haseł, które są popularne przy dokonywaniu płatności internetowych.

Jeśli pobrałeś którąkolwiek z poniższych aplikacji po tym, jak zobaczyłeś ją w reklamie na Facebooku, odinstaluj ją teraz. Google przyznało się do otrzymania niepokojącego raportu, jednak długo zajęło, zanim usunięto niebezpieczne aplikacje. W ciągu sześciu miesięcy ze sklepu Google Play zniknęło 6 tytułów, a ostatnie dwa zniknęły dopiero... 13 lipca.

Zainfekowane aplikacje, które zostały usunięte ze Sklepu Play, obejmują:

Vlog Star Video Editor - 1 milion pobrań;

- 1 milion pobrań; Creative 3D Launcher - 1 milion pobrań;

- 1 milion pobrań; Funny Camera - 500.000 pobrań;

- 500.000 pobrań; Wow Beauty Camera - 100.000 pobrań;

- 100.000 pobrań; Gif Emoji Keyboard - 100.000 pobrań;

- 100.000 pobrań; Razer Keyboard & Theme - 50.000 pobrań;

- 50.000 pobrań; Freeglow Camera 1.0.0 - 5000 pobrań;

- 5000 pobrań; Coco Camera v1.1 - 1000 pobrań.

Ważna rada na przyszłość - nigdy nie pobieraj aplikacji z reklam. Najlepiej robić to poprzez Google Play. To niestety również niesie ze sobą zagrożenia i nigdy nie ma 100% pewności, że aplikacja pobrana z oficjalnego sklepu będzie bezpieczna dla smartfona. Warto wyszukać w sieci informacji o aplikacji i przede wszystkim - nie zezwalać aplikacjom na odczytywanie wiadomości.

