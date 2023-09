Coraz więcej problemów z iPhonem 15. Znalazłem cztery

"W przypadku iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max tłuszcz ze skóry może tymczasowo zmienić kolor. Przetarcie telefonu miękką, lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką przywróci mu oryginalny wygląd." Jeśli więc napotkamy podobną przypadłość, to nie ma powodów do obaw i można skorzystać z rozwiązania zaproponowanego przez producenta.

Błędy w aktualizacji iOS 17

Apple boryka się również z pewnymi problemami wieku dziecięcego w przypadku systemu iOS 17, który został udostępniony także na starsze iPhone'y wcześniej w tym miesiącu. Czym objawiają się te błędy?

Część z użytkowników skarży się na krótszy czas pracy na baterii telefonów i tak rzeczywiście może być. Mimo to warto wiedzieć, że po kilku dniach od instalacji aktualizacji wszystko powinno powrócić do normy i urządzenie ponownie zapewni taki sam czas pracy, co w przypadku starszego systemu operacyjnego.

iOS 17 powoduje też pewne problemy z wybranymi animacjami, ale są to błędy czysto kosmetyczne, które firma powinna rozwiązać wraz z przyszłymi aktualizacjami oprogramowania. Na razie użytkownicy otrzymali już dwie łatki. Najpierw był to iOS 17.0.1, który to zawierał m.in. trzy poprawki dla luk związanych z zabezpieczeniami. Natomiast we wtorek firma udostępniła dla wszystkich użytkowników patch iOS 17.0.2, który to początkowo trafił tylko modele z serii iPhone 15, a teraz także na starsze smartfony.



Tego typu problemy z nowym oprogramowaniem nie są niczym nowym. W przypadku iOS 16 z zeszłego roku było podobnie i Apple również musiało reagować na zgłaszane błędy opracowując na szybko kolejne łatki z poprawkami. Cieszy, że taka reakcja ze strony producenta jest i nie pozostawia on użytkowników samych z zaistniałymi problemami.