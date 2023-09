Apple zaprezentowało smartfony z serii iPhone 15 w trakcie wtorkowej konferencji i są to drogie telefony. Firma od lat oferuje także własne akcesoria, których ceny nie należą do najniższych. Dla tegorocznych modeli również przygotowano "niezbędne" dodatki. Okazuje się jednak, że za podobne pieniądze można nabyć konkretnego smartfona z Androidem.

Kabel za siedem stówek i szybka za 200 zł

Załóżmy, że chcemy nabyć iPhone'a 15 Pro i planujemy zakup dodatków dla tego telefonu. Decydujemy się więc na starcie na przejściówkę z USB C na Lightning, która pozwoli nam wykorzystać starsze akcesoria w połączeniu z nowym smartfonem. Jej koszt to 129 zł. Następnie mamy etui i załóżmy, że będzie to case z FineWoven z MagSafe lub portfel z MagSafe. W obu przypadkach musimy przeznaczyć na kupno 349 zł.

Zdjęcie Etui z FineWoven dla iPhone'a 15 Pro za 349 zł / Apple / materiały prasowe

Mamy więc już całkiem niemałą kwotę. Ale jakby było nam mało, to zawsze może dorzucić do kompletu oficjalną ściereczkę Apple za 99 zł, która pozwoli nam przeczyścić telefon. Warto też pomyśleć o ochronie ekranu. Co prawda gigant z Cupertino nie ma w ofercie własnych szkieł na wyświetlacz, ale w oficjalnym sklepie można na przykład nabyć szybkę firmy Belkin za 199 zł. Jest to szkło UltraGlass 2 o grubości zaledwie 0,29 mm, które według deklaracji producenta zapewnia do 2,7 lepszą ochronę przed zbiciem w porównaniu do zwykłych szybek ze szkła hartowanego. Strasznie drogo, bo prostsze szkło można przecież kupić za około 10 zł. Ale tutaj firma chwali się specjalnym procesem wymiany jonowej, co pozwoliło na uzyskanie dużej twardości oraz odporności.



Zdjęcie Szkło ochronne dla iPhone'a 15 Pro marki Belkin za 199 zł / Belkin / materiały prasowe

Dla iPhone'a 15 Pro przyda nam się ładowarka bezprzewodowa MagSafe, która wraz z zasilaczem będzie nas kosztować 348 zł. Pójdźmy dalej i zdecydujemy się na przewód do szybkiego przesyłania plików. Apple ma takie w ofercie i tak za profesjonalny kabel Thunderbolt 4 Pro o długości 1 m zapłacimy 369 zł. Przydałyby się także słuchawki bezprzewodowe. Na nowe AirPods Pro 2 z etui mającym USB C wydamy 1299 zł.

Zdjęcie Słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods Pro 2 / Apple / materiały prasowe

Za podobne pieniądze można nabyć smartfona z Androidem

Pomińmy sam zakup nowego iPhone'a Pro, bo tylko na akcesoria właśnie wydaliśmy blisko 3 tys. zł! Czy to ma sens? Pewnie część z was powie, że tak, ale jeśli sprawdzimy sobie ceny telefonów z Androidem, to za podobną kwotę nabędziemy całkiem niezłe urządzenie. Dodając do tego cenę telefonu Apple, to wyjdą nam dwa lub trzy smartfony z platformą Google. Mogą to być na przykład Xiaomi 12T czy Samsung Galaxy A54 5G. Oczywiście wybór należy do każdego z nas.

Ceny iPhone'ów 15 zaczynają się od 4699 zł. W przypadku modeli Pro są to kwoty startujące od 5999 zł. Decydując się na model 15 Pro Max z 1 TB wbudowanej pamięci na dane zapłacimy blisko 10 tys. zł. Przedsprzedaż nowych smartfonów z logo nadgryzionego jabłka wystartuje w najbliższy piątek. Tydzień później telefony mają trafić do sklepów oraz w ręce pierwszych klientów.

