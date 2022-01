Za wydajność smartfona w głównej mierze odpowiada zaimplementowany chipset. Jesienią pojawił się nowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 1. Jak się później okazało, flagowy chipset mocno się przegrzewa, co może zwiastować gorący okres dla fanów smartfonów z Androidem. Producent obiecał, że nowy procesor będzie o 20 proc. wydajniejszy niż często używany we flagowcach Snapdragon 888. Problemy firmy Qualcomm mogą pozytywnie wpłynąć na popularność nowego Exynosa.

Samsung miał początkowo zaprezentować nowego Exynosa jeszcze w pierwszej połowie stycznia, jednak przedsiębiorstwo zmieniło plany. Koreańczycy zapewnili, że opóźnienie premiery nie wiąże się z żadnymi problemami, a portal Bussiness Korea dowiedział się, że chipset ukaże się u boku najnowszej serii Samsung Galaxy S22. Exynosy z reguły wypadają słabiej w zestawieniach niż procesory Qualcomm, lecz w tym roku koreańskie przedsiębiorstwo wyciągnie asa z rękawa i zaoferuje konsumentom rewolucyjną technologię.

Jakiś czas temu Samsung oficjalnie ogłosił podjęcie współpracy z AMD w celu stworzenia mobilnych kart graficznych o dużej wydajności w oparciu o technologię Radeon. Już potwierdzono, że w przyszłych smartfonach Samsunga można się spodziewać wsparcia dla Ray Tracingu. Technologia pierwszy raz pojawiła się w GPU Intela w 2018 roku. AMD wprowadziło ją do swoich kart graficznych dopiero w 2020 roku. Teraz firma ma plan na przeniesienie jej do urządzeń mobilnych. Ray Tracing pomaga w osiągnięciu fotorealistycznej grafiki w grach wideo. Technologia oparta jest na sztucznej inteligencji, która symuluje fizyczne zachowanie światła przez co możliwe jest renderowanie wysokiej jakości obrazów w czasie rzeczywistym.

To właśnie Exynos 2200 ma stać się pierwszym chipsetem w historii smartfonów oferującym rewolucyjną technologię Ray Tracingu. Umożliwi to zastosowanie architektury AMD RDNA 2. Do tej pory nieoficjalne spekulacje wskazywały, że nowy procesor zasili właśnie flagową serię S22, lecz w tym wypadku może stać się inaczej. Premiera Samsunga Galaxy S22 nie została jeszcze potwierdzona przez koreańskie przedsiębiorstwo, lecz najbardziej prawdopodobną datą wydaje się być 8 lutego.