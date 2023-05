Gdzie jest kosz w telefonie i co w nim znajdę?

Spis treści: 01 Gdzie jest kosz w telefonie z Androidem?

02 Jak wyczyścić kosz w telefonie?

03 Jak odzyskać pliki usunięte z kosza?

Gdzie jest kosz w telefonie z Androidem?

Kosz w telefonie z Androidem jako taki nie istnieje. Prawdopodobnie przechowywanie wszystkich usuniętych plików uniemożliwia ograniczona pamięć urządzeń. Co zrozumiałe, ewentualny kosz pochłaniałby pamięć Androida przez zbędne pliki. W przeciwieństwie na przykład do systemu Windows.

Oznacza to, że Android nie umożliwia odzyskania usuniętych plików tak, jak ma to miejsce w pecetach, gdzie wystarczy w koszu wybrać opcje "Przywróć wszystkie elementy". Przynajmniej domyślnie. Gdzie jest kosz w telefonie z Androidem? Choć trudno szukać znajomej wszystkim ikonki z pulpitu Windowsa, nakładki od producentów telefonów czy modyfikacje Androida pozwalają odzyskać utracone pliki.



To przede wszystkim opcja, która pozwala na przywrócenie przypadkowo usuniętych plików czy zdjęć. W wielu modelach obecnie dostępnych smartfonów bez problemu można przywrócić takie pliki przez określony czas.

Jak wyczyścić kosz w telefonie?

Oczywiście kosz w telefonie nie istnieje w dosłownym znaczeniu. W najnowszych systemach istnieje jednak opcja usunięcia śmieci w ukrytych ustawieniach. I tak na przykład w telefonach Samsung kosz wyświetli się po kliknięciu trzech kropek lub pionowych pasków. Te znajdują się w aplikacji Galeria w prawym górnym rogu ekranu. Tu gromadzone są usunięte zdjęcia.

Niektóre aplikacje posiadają własne kosze również w telefonach iPhone. Te przez jakiś czas, zazwyczaj 30 dni, przechowują pliki. W aplikacji "Zdjęcia" klikamy w "Ostatnio usunięte". W zależności od ich ilości i długości zajmują sporą ilość pamięci. Jak wyczyścić kosz w telefonie? Można wybrać i usunąć tylko wybrane lub wszystkich na raz. W tym celu stukamy w przycisk "Wybierz" lub "Usuń wszystkie".

Jak odzyskać pliki usunięte z kosza?

Przywrócić zawartość kosza w telefonie najłatwiej przy pomocy stworzonych do tego programów. Pełnego sukcesu nie obiecujemy, niemniej warto spróbować. Jak odzyskać pliki usunięte z kosza? Zanim odpowiemy, warto jeszcze nadmienić, by zabieg ten wykonać jak najszybciej po usunięciu danych. Wynika to z prostego faktu, że każda czynność na telefonie to nadpisanie plików, które chcemy odzyskać.

Jak przywrócić zawartość kosza w telefonie? Popularne aplikacje to:

DiskDigger - ta pozwala odzyskać utracone zdjęcia, obrazy lub filmy z pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej karty pamięci, nawet po jej sformatowaniu;

- ta pozwala odzyskać utracone zdjęcia, obrazy lub filmy z pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej karty pamięci, nawet po jej sformatowaniu; DigDeep - przeszukuje pamięć wewnętrzną i kartę SD w poszukiwaniu usuniętych obrazów i łatwo je odzyskuje;

- przeszukuje pamięć wewnętrzną i kartę SD w poszukiwaniu usuniętych obrazów i łatwo je odzyskuje; Data Recovery for Android - program do odzyskiwania danych na urządzeniach wyposażonych w system operacyjny Android;

- program do odzyskiwania danych na urządzeniach wyposażonych w system operacyjny Android; Easeus - darmowe narzędzie do odzyskiwania danych utraconych na skutek działania wirusów, awarii sprzętu lub oprogramowania, a także poprzez przypadkowe usunięcie;

- darmowe narzędzie do odzyskiwania danych utraconych na skutek działania wirusów, awarii sprzętu lub oprogramowania, a także poprzez przypadkowe usunięcie; Recuva - darmowe narzędzie przeznaczone do odzyskiwania danych, charakteryzujące się dużą skutecznością.

Jak odzyskać pliki usunięte z kosza? Najdroższy wybór to udanie się do komisu i skorzystanie z profesjonalnych usług, które nie należą do najtańszych. Może się także okazać, że jest to albo niemożliwe, albo uda się odzyskać na przykład zdjęcia w okrojonej jakości i rozdzielczości, a często będą to same miniatury lub pliki tymczasowe.

