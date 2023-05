Obraz z telefonu na telewizor przez WiFi. Jak to wszystko połączyć?

Spis treści: 01 Jak połączyć telefon z telewizorem?

02 Obraz z telefonu na telewizor przez WiFi na starych modelach

03 Jak podłączyć smartfon do telewizora przez WiFi Direct?

Jak połączyć telefon z telewizorem?

Obraz z telefonu na telewizor przez WiFi wymaga podłączenia z tą samą siecią. To pierwszy, wymagany krok, a kolejny, bez którego sukces nie będzie możliwy, to pobranie odpowiedniej aplikacji. Dzięki tej uda się skonfigurować oba urządzenia. Jak połączyć telefon z telewizorem? Jeżeli TV i smartfon są podłączone do tej samej sieci WiFi, następnie:

zainstaluj aplikację Smart View ( przypadku Androida) lub Screen Mirror+ (w przypadku iOS);

( przypadku Androida) lub (w przypadku iOS); wybierz opcję "Podłącz urządzenie", która pojawi się na ekranie telewizora;

na dużym ekranie zobaczysz ekran swojego telefonu.

Obraz z telefonu na telewizor przez WiFi jest możliwy także poprzez zewnętrzne aplikacje. To na przykład Smart Things, AirPlay, Projekcja, Prześlij ekran, ScreenShare lub SmartShare. Oczywiście pod warunkiem, że korzystamy z telewizora konkretnej marki.

Obraz z telefonu na telewizor przez WiFi na starych modelach

Jak połączyć telefon z telewizorem bez nowoczesnego odbiornika? Tu również sytuacja nie jest skomplikowana, trzeba jednak zainwestować znacznie ponad 100 zł w przystawkę. Może to być na przykład Google Chromecast albo Apple TV. Wystarczy podłączyć urządzenie do sieci WiFi i połączyć ze smartfonem.

Dzięki przystawkom do telewizora urządzenie zmieni tradycyjny telewizor w Smart TV. Można je podpiąć do odbiornika TV przez kabel HDMI. Przystawki pozwalają jednak na zdecydowanie więcej. Obok udostępniania ekranu na telewizorze można wyświetlać na nim multimedia z telefonu i zawartość niektórych aplikacji oraz klonować okna przeglądarki Chrome.

Jak podłączyć smartfon do telewizora przez WiFi Direct?

Obraz z telefonu na telewizor bez routera gwarantuje WiFi Direct. Ten działa trochę jak Bluetooth, jednak aby go uruchomić, niezbędne jest posiadanie w telefonie opcji WiFi Direct. Ta pozwala na bezprzewodowe przekazywanie danych pomiędzy dwoma urządzeniami, jednak można to robić przy większej odległości.

Jak podłączyć smartfon do telewizora przez WiFi Direct? Należy włączyć funkcję WiFi Direct na TV i telefonie. Następnie wystarczy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wyszukać telefon. Multimedia, które chcemy udostępnić, zaznaczamy i wybieramy "Udostępnij". Następnie spośród opcji klikamy WiFi Direct oraz wybieramy z listy urządzeń nasz telewizor.

