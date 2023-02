Jak zalogować się do routera Wi-Fi? Najprostszy sposób to adres IP

Spis treści: 01 Jak zalogować się do routera Wi-Fi? Wprowadź adres IP

Jak zalogować się do routera Wi-Fi? Wprowadź adres IP

Logowanie do routera Wi-FI rozpoczyna otwarcie przeglądarki internetowej. W pasku adresowym wpisujemy IP routera. Ten znajduje się zazwyczaj na naklejce znamionowej routera. Jeżeli nie udało się do niego dotrzeć, mamy dwie drogi. Jak zalogować się routera?

Pierwsze rozwiązanie to wpisanie domyślnego adresu IP routera. Zazwyczaj są to 192.168.0.1 lub 192.168.1.1. Co zrozumiałe, adres IP może być inny w zależności od modelu oraz marki urządzenia. Jeżeli to nie pomoże, należy szukać adresu IP w wierszu poleceń.

Jak zalogować się do routera Wi-Fi? Wiersz poleceń

W systemie Windows należy odnaleźć adres IP niezbędny przy logowaniu do routera Wi-Fi jest system poleceń "cmd". Po otwarciu aplikacji pojawi się na naszym ekranie Wiersz poleceń i okno cmd. Chcąc zdobyć adres IP, wpisujemy komendę “ipconfig", a następnie potwierdzamy ją enterem.

Zdjęcie Jak zalogować się do routera Wi-Fi? Wiersz poleceń pozwala na pozyskanie niezbędnego adresu IP. / Interia.pl / materiały prasowe

Jak zalogować się do routera? Interesujący nas adres IP znajduje się pod hasłem “Default Gateway". Należy go skopiować i wkleić do okna przeglądarki. Jak znaleźć adres IP w systemie macOS? W tym należy wejść w "Preferencje systemowe". Następnie zaglądamy w zaawansowane ustawienia "Sieci" i klikamy w "TCP/IP".

Jak zalogować się do routera Wi-Fi? Login i hasło

Po wrzuceniu adresu IP w przeglądarkę, bez znaczenia jaką, wyświetli nam się panel do logowania. Ich wygląd definiuje dostawca sieci, niemniej zawsze potrzebne są dane loginu oraz hasła. Jak zalogować się do routera Wi-Fi? Obie informacje powinniśmy znaleźć na etykiecie urządzenia. Jak zalogować się do routera, kiedy nie mamy loginu i hasła?

Często wystarczy użyć "admin" jako loginu oraz hasła. To powinno zagwarantować poprawne zalogowanie się w panelu. Jeśli to nie zadziała, można dane do logowania znaleźć online, wpisując nazwę marki i modelu routera w wyszukiwarce lub kontaktując się z dostawcą Internetu.

Zdjęcie Jak zalogować się do routera Wi-Fi? Po udanym logowaniu otrzymujemy dostęp do ustawień Wi-Fi. / Interia.pl

Po zalogowaniu do routera Wi-Fi otrzymujemy dostęp do podstawowych i zaawansowanych ustawień. Użytkownik może więc zmienić nazwę Wi-Fi oraz hasło, wybrać najlepszy kanał w routerze czy zablokować wybrane witryny internetowe.

